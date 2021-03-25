Koca: "(Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları) Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3'e geçilecek."
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Koca: "(Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları) Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3'e geçilecek.
Koca: "(Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları) Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3'e geçilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü