Koca: "(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir."
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Koca: "(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir."

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor.

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Koca: '(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir.'
Koca: '(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir.'
Koca: '(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir.'
Koca: '(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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