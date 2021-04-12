Koca: "(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir."
Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor.
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tepkisi: 65 yaş üstü vatandaşların arasından yüzde 23,6'sı ne yazık ki aşısını yaptırmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran