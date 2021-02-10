Koca: "(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak"

Son Dakika: Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koca: "Her geçen gün il sayısı ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koca: "Her geçen gün il sayısı ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz. Zannediyorum 33 ile kadar çıktı."

Koca: "Bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir, öneri olarak bunu sunacağız."

Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) Bilim Kurulu'nun belirleyeceği esas doğrultusunda gerektiğinde il, ilçe bazında birtakım kararlar almak mümkün olacak."

Koca: "(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu