Koca: "(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak"
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Koca: "(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak"

10.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koca: "Her geçen gün il sayısı ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koca: "Her geçen gün il sayısı ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz. Zannediyorum 33 ile kadar çıktı."

Koca: "Bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir, öneri olarak bunu sunacağız."

Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) Bilim Kurulu'nun belirleyeceği esas doğrultusunda gerektiğinde il, ilçe bazında birtakım kararlar almak mümkün olacak."

Koca: "(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

Koca: '(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak'
Koca: '(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak'
Koca: '(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak'
Koca: '(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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