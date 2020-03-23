Koca: "(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin...
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Sağlık

Koca: "(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

23.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:26
Koca: '(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(7)

Koca: '(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin...

Kaynak: AA

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Koca: "(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin...

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