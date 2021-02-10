Koca: "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz"
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Koca: "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz"

10.02.2021 19:58 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.(1)

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak."

Koca: "Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir."

Koca: "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır."

Koca: 'Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz'
Koca: 'Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz'
Koca: 'Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz'
Koca: 'Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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