Koca: "Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor"
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Koca: "Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca: "Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak"

Bakan Koca: "Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak"

Koca: "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin 3'üncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da Bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir."

Koca: 'Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor'
Koca: 'Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor'
Koca: 'Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor'
Koca: 'Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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