Koca: "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur."
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Koca: "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur."

25.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:18
Koca:

Koca: "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur.

Koca: "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Şu an buradasınız: Koca: "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur." | Haberler.com Güncel
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