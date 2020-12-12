Koca: "DSÖ örnek ülke olarak, sadece Türkiye'nin pandemi dönemindeki başarısını raporlaştırmıştır"
12.12.2020 23:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı