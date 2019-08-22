Koca: "Ülkemiz Cibuti'yi önemli bir ticari ortak olarak görmektedir"
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in toplantının yapıldığı salona gelmesi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.
22.08.2019 15:24
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA