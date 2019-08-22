Koca: "Ülkemiz Cibuti'yi önemli bir ticari ortak olarak görmektedir"

Koca: "Ülkemiz Cibuti'yi önemli bir ticari ortak olarak görmektedir"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in toplantının yapıldığı salona gelmesi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.

22.08.2019 15:24
Koca:

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in toplantının yapıldığı salona gelmesi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Koca:
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et