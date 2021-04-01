Koca: "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir"
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Koca: "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katıldı. (2)

Bakan Koca: "(Kovid-19) Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık."

Koca: "Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik."

Koca: "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz."

Koca: 'Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir'
Koca: 'Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir'
Koca: 'Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir'
Koca: 'Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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