Koca: "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz."

Koca: "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir.