Koca: "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz."
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Koca: "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Koca: "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul