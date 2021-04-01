Koca: "Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadele hem yurttaşlarımız hem de dünya tarafından iyi bilinmektedir"
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'ın konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katıldı.
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'ın konuşması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı