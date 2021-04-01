Koca: "Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadele hem yurttaşlarımız hem de dünya tarafından iyi bilinmektedir"
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Koca: "Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadele hem yurttaşlarımız hem de dünya tarafından iyi bilinmektedir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'ın konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katıldı.

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DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'ın konuşması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katıldı. (1)

Koca: 'Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadele hem yurttaşlarımız hem de dünya tarafından iyi bilinmektedir'
Koca: 'Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadele hem yurttaşlarımız hem de dünya tarafından iyi bilinmektedir'
Koca: 'Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadele hem yurttaşlarımız hem de dünya tarafından iyi bilinmektedir'
Koca: 'Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadele hem yurttaşlarımız hem de dünya tarafından iyi bilinmektedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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