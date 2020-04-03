Koca: "Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
03.04.2020 20:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor."
Kaynak: AA