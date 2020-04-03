Koca: "Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor."

Kaynak: AA