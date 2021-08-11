Koca: "(Türkiye'nin 30 milyon kişi üzerinde yaptığı inceleme) Bu veriler dünya kamuoyu tarafından da ilk defa öğrenilecek ve belki de ülkelerin aşı...

Koca: "(Türkiye'nin 30 milyon kişi üzerinde yaptığı inceleme) Bu veriler dünya kamuoyu tarafından da ilk defa öğrenilecek ve belki de ülkelerin aşı politikalarını değiştirecektir.