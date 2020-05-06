Koca: "Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır"
06.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (1)
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır."
Kaynak: AA