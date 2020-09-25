Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirebildik"
25.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliği ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliği ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş