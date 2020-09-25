Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirebildik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliği ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliği ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş