Koca: "Türkiye'de tedavide özellikle farklı bir yaklaşım içindeyiz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
14.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6)
"Türkiye'de tedavide özellikle farklı bir yaklaşım içindeyiz. yaptıklarımızı bütün dünyaya büyük serilerle bütün üniversitelerimizin hızla yayın yapmasını özellikle teşvik ediyoruz"
Kaynak: AA