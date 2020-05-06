Koca: "Türkiye çapında 150 bin kişi örneklem yöntemiyle taranacak"
06.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (6)
Sağlık Bakanı Koca, TÜİK'le yapılan çalışma kapsamında, Türkiye çapında 150 bin kişinin örneklem yöntemiyle taranacağını bildirdi.
Kaynak: AA