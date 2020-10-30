Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı katılımcılarıyla görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı katılımcılarıyla görüştü

30.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:38
Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı katılımcılarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı için İstanbul'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve konuk bakanlarla ikili görüşme gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı için İstanbul'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve konuk bakanlarla ikili görüşme gerçekleştirdi.

Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4. Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev, Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Lorinczi, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Agayev, DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Kazakistan Sağlık Bakanı Tsoy Alexey Vladimirovich, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alymkadyr Sabirdinovich ve Özbekistan Sağlık Bakanı Alisher Shadmanov ile ayrı ayrı görüştüklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

İlgili Haberler

Sağlık Bakanı Koca 'Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu
Sağlık Bakanı Koca "Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı"nda konuştu
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı 30 Ekim Cuma günü İstanbul'da gerçekleşecek
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı 30 Ekim Cuma günü İstanbul'da gerçekleşecek
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Geert Wilders Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Çağla Şıkel Işın Karaca Burak Özçivit
Spor Yücel İldiz Sergen Yalçın Arda Kardeşler Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı katılımcılarıyla görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 22:40:35. #1.14#
title