koca toprağa verildi
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koca toprağa verildi

ISPARTA'da çocukları Ramazan Altın (44) tarafından bıçaklanarak öldürülen Nizamettin (79) ve Seher Altın (71) çifti, Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.

koca toprağa verildi
25.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:58

ISPARTA'da çocukları Ramazan Altın (44) tarafından bıçaklanarak öldürülen Nizamettin (79) ve Seher Altın (71) çifti, Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü iftar vakti, Yayla Mahallesi 130'uncu Cadde'deki 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olan Ramazan Altın, iftar yemeği öncesinde emekli astsubay babası Nizamettin Altın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Altın, önce babası Nizamettin Altın'ı, ardından kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı bıçaklayarak, öldürdü. Olayın ardından Ramazan Altın evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu. Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nizamettin- Seher Altın çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu. Ramazan Altın ise işlemlerinin ardından tutuklandı.Nizamettin ve Seher Altın çiftinin cenazeleri bugün Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla beldesinde toprağa verildi. Çiftin cenazesine yakınları ve bölge halkı katıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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