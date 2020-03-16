Koca: "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.
16.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. (3)
Sağlık Bakanı Koca: "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut."
Bakan Koca: "Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız."
Kaynak: AA
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