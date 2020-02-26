Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
26.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (2)
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA