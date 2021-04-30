Koca: "(Sputnik V aşısı) Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum"
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Koca: "(Sputnik V aşısı) Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum"

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya İl Değerlendirme Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANTALYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Antalya İl Değerlendirme Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANTALYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca: " (Sputnik V aşısı) Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak."

Koca: '(Sputnik V aşısı) Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum'
Koca: '(Sputnik V aşısı) Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum'
Koca: '(Sputnik V aşısı) Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum'
Koca: '(Sputnik V aşısı) Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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