Koca: "(Sputnik V aşısı) En kısa sürede kullanımı başlayacak"

İl Değerlendirme Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik V aşısı) En kısa sürede bu aşı da ülkede kullanımıma başlayacak"ANTALYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.