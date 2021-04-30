Koca: "(Sputnik V aşısı) En kısa sürede kullanımı başlayacak"
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Koca: "(Sputnik V aşısı) En kısa sürede kullanımı başlayacak"

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

İl Değerlendirme Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik V aşısı) En kısa sürede bu aşı da ülkede kullanımıma başlayacak"ANTALYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İl Değerlendirme Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " (Sputnik V aşısı) En kısa sürede bu aşı da ülkede kullanımıma başlayacak"

ANTALYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Koca: '(Sputnik V aşısı) En kısa sürede kullanımı başlayacak'
Koca: '(Sputnik V aşısı) En kısa sürede kullanımı başlayacak'
Koca: '(Sputnik V aşısı) En kısa sürede kullanımı başlayacak'
Koca: '(Sputnik V aşısı) En kısa sürede kullanımı başlayacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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