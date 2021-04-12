Koca: "(Sputnik aşısı) Ara sonucu olumlu görünüyor.
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Koca: "(Sputnik aşısı) Ara sonucu olumlu görünüyor.

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik aşısı) Ara sonucu olumlu görünüyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik aşısı) Ara sonucu olumlu görünüyor. İletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Son bir haftada üç kez Sağlık Bakanıyla görüştüm."

Koca: "(Sinovac aşısı) Bugüne kadar gelen miktar 26 milyonu geçti. Önümüzdeki haftalarda daha önemli sayıda aşının gelebileceğini tahmin ediyorum."

Koca: "(BioNTech için yapılan görüşmeler) Haziran için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin dediler, bunu daha da artıralım diye görüşüyoruz"

Koca: "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum."

Koca: '(Sputnik aşısı) Ara sonucu olumlu görünüyor.
Koca: '(Sputnik aşısı) Ara sonucu olumlu görünüyor.
Koca: '(Sputnik aşısı) Ara sonucu olumlu görünüyor.
Koca: '(Sputnik aşısı) Ara sonucu olumlu görünüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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