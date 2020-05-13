Koca: "Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)

Bakan Koca: "Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır."

Sağlık Bakanı Koca: "Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanıcı sayısı bugün itibariyle 10 milyonu bulmuştur"

Koca: "Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yerel yönetimlerden özel sektöre tüm taraflara sorumluluk düşmektedir. Bu döneme tam olarak girebilmiş değiliz"

Koca: "Geride bıraktığımız 8 hafta, eğer bugünlerde dikkatsiz davranırsak, gelecek için fazla anlam ifade etmeyebilir."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Salgını kontrol altına aldık. Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz."

Kaynak: AA