Koca: "Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor.
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Koca: "Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor.

Koca:
02.09.2020 20:23 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:26

Koca: "Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılmaktadır."

Kaynak: AA

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