Koca: "SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık.
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının bütçesinin sunumunu yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Tbmm - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının bütçesinin sunumunu yaptı. (4)
Bakan Koca: "SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor."