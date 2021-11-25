Koca: "SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. - Haberler
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Koca: "SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık.

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının bütçesinin sunumunu yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Tbmm - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının bütçesinin sunumunu yaptı. (4)

Bakan Koca: "SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor."

Koca: SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık.

Koca: SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık.

Koca: SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık.

Son dakika haberleri... Bakan Koca: 'SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık.

Son dakika haberleri... Bakan Koca: "SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz.'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz."

 Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

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