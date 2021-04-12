Koca: "Sinovac'la ilgili açıklama bugün düzeltildi.
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Koca: "Sinovac'la ilgili açıklama bugün düzeltildi.

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sinovac'la ilgili açıklama bugün düzeltildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sinovac'la ilgili açıklama bugün düzeltildi. Şunu demek istiyor, aşının etkinliği farklı aşılarla kombinasyon yapılarak artırılabilir mi?"

Sağlık Bakanı Koca: "(Sinovac aşısı) 65 yaş üstü ek hastalığı çok olan kişiler de aşılandı. Bilim Kurulu, aşının etkisini değerlendirmek noktasında, bu gruptan vefat eden vakalarla ilgili dosyaları inceliyor. Bu anlamdaki etkisini önümüzdeki haftalarda daha net söylemek mümkün olabilir."

Koca: "Şu an halen neredeyse influenzayı görmedik. 2 milyon 560 bin grip aşısı tedarik etmiştik, bunun 2 milyon 320 bini yapıldı."

Koca: 'Sinovac'la ilgili açıklama bugün düzeltildi.
Koca: 'Sinovac'la ilgili açıklama bugün düzeltildi.
Koca: 'Sinovac'la ilgili açıklama bugün düzeltildi.
Koca: 'Sinovac'la ilgili açıklama bugün düzeltildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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