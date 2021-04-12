Koca: "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında."
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Koca: "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında."

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Koca: 'Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında.'

Koca: "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında.

Koca: "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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