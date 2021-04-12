Koca: "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında."
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Koca: "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında.
Koca: "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap