Koca: "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında."

Koca: "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında.

Koca: "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap