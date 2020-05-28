Koca Sinan'ın eseri tarihi cami namaza hazır
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Koca Sinan'ın eseri tarihi cami namaza hazır

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan tarafından 450 yıl önce yapılan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Cami'nde cuma namazı öncesinde son hazırlıklar tamamlandı.

Koca Sinan'ın eseri tarihi cami namaza hazır
28.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:02

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan tarafından 450 yıl önce yapılan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Cami'nde cuma namazı öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. Seyyar minberin yer alacağı caminin bahçesinde namaz kılınacak alanlar sosyal mesafe çizgileriyle belirlendi. Tarihi camide yarın aynı anda toplam 350 kişi sosyal mesafeli bir şekilde namaz kılacak.

Korona virüs salgını nedeniyle camiler uzun süredir cemaatinden ayrı kalırken, Lüleburgaz'da Mimar Sinan'ın eseri 450 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde tatlı bir telaş başladı. Bahçesinde kılınacak cuma namazıyla birlikte kapılarını ibadete tekrar açacak olan Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde cami görevlileri namaz kılınacak alanları sosyal mesafe şeritleriyle belirledi.

Camide namaz kılmak isteyen vatandaşlar girişleri sadece orta kapıdan kontrollü bir şekilde yapabilecek. Salgın riski göz önünde bulundurularak namaz anında maskelerin çıkarılması yasak olacak. Bunun yanı sıra her vatandaş kendi seccadesiyle namaz kılacak. Namaz kılan vatandaşlar arasında sosyal mesafe kuralı gözetilerek mesafe bırakılacak. Cuma namazında cami imamının cemaate vaazlarını verebilmesi için seyyar minber de yer alacak. Camide aynı anda 350 kişi namaz kılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının "abdestin evde alınması" yönündeki kararının ardından ise cami bahçesindeki şadırvan şeritlerle kullanıma kapatıldı. Cami görevlileri de vatandaşlara abdestlerini evde alıp gelmeleri yönünde sık sık uyarılarda bulunmaya başladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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