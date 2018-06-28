Koca, Kaynana, Görümce Bir Oldu, Dayaktan Kaçmak İsteyen Gelin Balkondan Düştü

Konya'nın merkez ilçelerinden Karatay'a bağlı Fetih Caddesi Hamzaoğlu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'ncı katından salı gecesi düşen 26 yaşındaki Figen Ç., Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre genç kadın, hastane polisine, eşinin şiddetine maruz kaldığını ve kaçmaya çalışırken düştüğünü söyleyerek şikâyetçi oldu.

"AİLESİ KARŞI ÇIKMADI"

Yaşadıklarını anlatan Figen Ç., 7 ay önce severek evlendiği eşi A.Ç.'nin (28) daha 15 günlük evliyken kendisine şiddet uygulamaya başladığını ve dozunu artırarak sürdürdüğünü öne sürdü. Eşinin evlendikten sonra değiştiğini belirten Figen Ç., "3 aylık evliyken itiraz etmeme rağmen evimizi kapatıp eşimin ailesinin evinde kalmaya başladık. Eşimin ailesi bana yapılanlara karşı koymak yerine onu etkileyip şiddetin sayısının ve dozunun artmasına neden oldu" iddialarında bulundu.

"KENDİMİ BALKONA KİLİTLEDİM"

Olay günü yaşadıklarını da aktaran Figen Ç., "Akşam saatlerinde eşimin annesi fasulye ayıklıyordu. Ona yardım etmediğim gerekçesiyle bana hakaret etmeye başladı. Ben karşılık verince tartışmaya eşimin küçük kız kardeşi de katıldı. Eve gelen eşim beni darp etti. Yardım çığlıkları atınca ağzımı kapatıp evin kapısını kilitlediler. Eşimin elinden kurtulup kendimi mutfağa kilitledim. Sonra balkondan inip kaçmak istedim" dedi. Bel kemiğinin kırıldığı belirlenen Figen Ç., ameliyata alındı.