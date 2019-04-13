Koca şiddeti kamerada

Seyir halindeki otomobilden attığı karısını önce yumrukladı sonra da sopayla darp etti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde arabadan attığı karısını önce yumrukladı sonrada sopayla darp etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Nizip ilçesi Saha mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kimliği bilinmeyen sürücü seyir halindeki araçtan karısı olduğu ileri sürülen kadını otomobilden attı Ardından otomobili durduran şahıs, araçtan inerek, kadını yumruk ve tokat darbeleri ile darp etmeye başladı. Araçtan inen başka bir kadının da sakinleştirmeye çalıştığı öfkeli koca bir süre sonra ise aracına yönelerek, bagajdan aldığı sopayla kadına vurmaya başladı. Nedeni öğrenilemeyen olayda çok öfkelendiği görülen adam, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirildi.

Tekrar aynı otomobile binen karı koca, olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İHA