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Koca Seyit tekrar tarifeli uçuşlara açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı normalleşme süreci kapsamında başlayan iç hat uçuşları sonrasında alınan önlemleri ile tekrar ticari uçuşlara açıldı.

Koca Seyit tekrar tarifeli uçuşlara açıldı
08.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:41

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı normalleşme süreci kapsamında başlayan iç hat uçuşları sonrasında alınan önlemleri ile tekrar ticari uçuşlara açıldı. İstanbul seferleri alınan önlemler kapsamında gerçekleştiriliyor.

Korona virüs nedeniyle seyahat yasağı ve uçuşların durdurulması nedeniyle ticari tarifeli uçuş gerçekleştirilmeyen Balıkesir Koca Seyit Havalimanı normalleşme önlemleri dahilinde tarifeli uçuşlara tekrar ev sahipliği yapmaya başladı. Yaz sezonunda büyük yoğunluk yaşanan havalimanında korona virüs tedbirlerinin yanı sıra çevre düzenlemesi çalışmaları da yapılıyor.

Hava limanına gelen tarifeli uçuş yolcuları sosyal mesafe kuralına gören güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra termal kameralar ile ateşleri ölçülüyor. Desklere yönlendirilen yolcular burada da belirlenen sosyal mesafe kuralları çerçevesinde chek-in işlemlerini gerçekleştirdikten sonra güvenlik kontrolleri sonrasında, arındırılmış alana alınarak uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Ayrıca uçaktan inen yolcular içinde gelen yolcu salonlarında gerekli önlemler alınıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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