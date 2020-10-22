Koca Seyit Havalimanı giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu
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Koca Seyit Havalimanı giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu

22.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:23
Koca Seyit Havalimanı giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Türkiye genelinde 10 havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Türkiye genelinde 10 havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu. Bu on havalimanı arasında Edremit'te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı da yer aldı.

Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı ilan edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 3115 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

Bu karar özellikle turizm camiası tarafından memnuniyet ile karşılandı. - BALIKESİR

Koca Seyit Havalimanı giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu
Koca Seyit Havalimanı giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu
Koca Seyit Havalimanı giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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