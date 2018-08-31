Koca Seyit Havalimanı En Büyük Misafirini Ağırladı Airbus A330 Su Köprüsü ile Karşılandı

Türkiye'nin en büyük uçaklarından birisi Airbus A 330-300 kutsal topraklardan hacıları getirmek için Balıkesir'in Edremit ilçesine iniş yaptı. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yapıldığı günden bu güne en büyük misafirini ağırladı.

Türk Hava Yollarının en büyük uçaklarından birisi olan Airbus A 330-300 tipi yolcu uçağı 290 yolcusuyla Cidde Havalimanı'ndan havalandıktan 3 saat sonra Edremit'te bulunan Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı. Koca Seyit Havalimanı şimdiye kadar 180 kişilik uçaklara ev sahipliği yaparken 60 metre boyunda ve eninde geniş gövdeli A 330'a da sorunsuz ve kaliteli bir yer hizmeti sundu. Hava Limanına inen en büyük uçak olması nedeniyle Airbus A 330 hava limanı itfaiyesinin su köprüsü ile karşılandı. Yolcuların terminale alınmasının ardından havalimanı yetkilileri uçuş ekibini çiçekler ile karşıladılar. Uçak yaklaşık bir saat Koca Seyit Havalimanında kaldıktan sonra tekrar Türk hacıları taşımak üzere Medine Havalimanı'na yolculuğuna başladı. - BALIKESİR