Koca Seyit Hava Limanı'na ödül
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Koca Seyit Hava Limanı'na ödül

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Koca Seyit Hava Limanı'na ödül

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Hava Limanı Erişilebilir Kamu Kurumu ve Kuruluşları dalında ödül aldı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Hava Limanı Erişilebilir Kamu Kurumu ve Kuruluşları dalında ödül aldı.

Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan projeleri teşvik etmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törenle sahiplerini buldu.

Ödüller kapsamında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları kategorisinde Türkiye çapında ikincilik aldı. Toplamda Türkiye çapında 3 hava limanı Türkiye Erişilebilirlik ödüllerine layık görüldü. - BALIKESİR

Koca Seyit Hava Limanı'na ödül
Koca Seyit Hava Limanı'na ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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