Koca Şehirde Bir Cami Bile Yok

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede devam eden inşaat, Ağustos 2016'da Meclis tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti. Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi olmayacak. Plana göre, camide bir çocuk parkı ve şadırvan da yer alıyor. Cami için ayrılan bütçe ise 887 bin euro.

Caminin yapımına, alınan kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle başlanamamıştı. Mevcut plana göre, cami yapımı için karar, ilk olarak 2006'da alınmıştı. İnşaatın tamamlanmasının ardından caminin yönetimi, eğitim ve maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu yedi üyeli bir kurula devredilecek.