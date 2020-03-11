Koca: "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük...
Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"
11.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:00
Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"
Kaynak: AA
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