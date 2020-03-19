Koca: "Sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk artmış durumda" - TBMM Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması TBMM Genel Kurulu Salonu Konuşmanın sona ermesi TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması TBMM Genel Kurulu Salonu Konuşmanın sona ermesi TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi. (4) Kaynak: AA