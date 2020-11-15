Koca: "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koca: "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."

15.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 15.11.2020 19:17
Koca:

Koca: "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.

Koca: "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

İlgili Haberler

Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da hastaneleri geziyor
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da hastaneleri geziyor
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'le telefonda görüştü
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'le telefonda görüştü
Sağlık Bakanı Koca'dan Esenyurt Devlet Hastanesi'ne ziyaret
Sağlık Bakanı Koca'dan Esenyurt Devlet Hastanesi'ne ziyaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Kamala Harris Berat Albayrak Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Samatta Erol Bulut Deniz Türüç Lance Stroll Dorukhan Toköz
Daha Fazla Rusya Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koca: "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 19:20:29. #1.15#
title