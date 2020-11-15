Koca: "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."
15.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 15.11.2020 19:17
Koca: "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.
Koca: "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen