Koca: "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (7)

Koca "65 yaş üstü her büyüğümüze 5'li paket olarak maske gönderilmişti. Pazara kadar serbest alabilmenin de önü açılmış olacak."

Sağlık Bakanı Koca: "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek."

Kaynak: AA