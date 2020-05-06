Koca: "(Remdesivir) Bu ilacı 400 hasta için temin ettik, kullanmayı planladığımız bir ilaç"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.