Koca: "(Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması) Salgının gelecek haftaki seyri görülerek ona... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (7)

Koca: "(Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması) Şu an gündemimize gelmedi, salgının gelecek haftaki seyri görülerek ona göre gündeme alırız."

"(Yapımı devam eden Sahra hastaneleri) Hem deprem için hem afetler için rahatlıkla uçak, ambulans, helikopter ambulans dahil olmak üzere hastanın naklinin kolay yapılabileceği alan olarak da düşünülmüş oldu. Bu Türkiye için bir zenginlik."

Kaynak: AA