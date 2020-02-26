Koca: Pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle İran'dan getirilen Türklerle ilgili, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı.
26.02.2020 01:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 01:31
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle İran'dan getirilen Türklerle ilgili, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı." dedi.
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Kaynak: Dunya.com