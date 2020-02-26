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Koca: Pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle İran'dan getirilen Türklerle ilgili, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı.

26.02.2020 01:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 01:31
Koca: Pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle 'dan getirilen Türklerle ilgili, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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