Koca: "Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim"
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Koca: "Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim"

10.02.2021 20:10 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koca: "(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

Koca: "(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz."

Koca: "Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim."

Bakan Koca: "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

Koca: 'Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim'
Koca: 'Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim'
Koca: 'Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim'
Koca: 'Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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