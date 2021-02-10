Koca: "Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koca: "(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

Koca: "(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz."

Koca: "Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim."

Bakan Koca: "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu