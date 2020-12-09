Koca: "Özellikle birçok ülkenin, yüz binlerce açıklamış olduğu, sipariş ettiğini söylediği aşıların teslim sürelerine bakmak lazım. Erken dönemde ilk...

Koca: "Özellikle birçok ülkenin, yüz binlerce açıklamış olduğu, sipariş ettiğini söylediği aşıların teslim sürelerine bakmak lazım. Erken dönemde ilk üç aylık zaman diliminde bu teslimatların yüksek olmadığını görürsünüz."