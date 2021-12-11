Koca: "(Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere"

Meclis Genel Kurulu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Tbmm - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " ( Omicron varyantı) Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere." dedi.