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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Okmeydanı, Ekonomi

Koca: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizi hizmete açıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hastalarımız için de kullanacağımız Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açıyoruz" dedi.

30.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:57
Koca: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizi hizmete açıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hastalarımız için de kullanacağımız Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açıyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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