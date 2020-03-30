Koca: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizi hizmete açıyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hastalarımız için de kullanacağımız Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hastalarımız için de kullanacağımız Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açıyoruz" dedi. Kaynak: Dunya.com