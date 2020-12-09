Koca: "Nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır"
09.12.2020 19:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:50
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (1)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu