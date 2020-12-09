Koca: "Nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır"
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Koca: "Nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır"

09.12.2020 19:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:50

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır."

Koca: 'Nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır'
Koca: 'Nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır'
Koca: 'Nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır'
Koca: 'Nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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